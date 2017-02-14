Karabükspor’dan ‘kötü ayrılmak istemeyen’ Igor Tudor’a akşam idmanında protesto: Kaç para aldın!

anun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ndeki protestoya yönelik polis saldırısında fotoğrafıyla gündem olan doktora öğrencisi Belde Bayındırlı, “Kahramanlık gibi anlaşılmasın ama o an ‘Sizden korkmuyorum’ dedim. Umarım o duruşum başka ‘Hayır’lara vesile olur” dedi.