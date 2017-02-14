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Yaramazlara biraz batar!

Karabükspor’dan ‘kötü ayrılmak istemeyen’ Igor Tudor’a akşam idmanında protesto: Kaç para aldın!

Jan Olde Riekerink’le yolları ayıran Galatasaray’la anlaşmaya vardığı öne sürülen Karabükspor’un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, kırmızı-mavili taraftarların protestosuyla karşılaştı.

Eşi doğum yaptığı için memleketi Hırvatistan’da bulunan Tudor, bugün Türkiye’ye döndü. Ankara’dan karayoluyla Karabük’e geçen Hırvat teknik direktör akşam idmanında takımın başında yer aldı.

Hasan Doğan tesislerindeki antrenmanı izleyen bir grup Karabükspor taraftarı ‘Kaç para aldın‘ tezahüratıyla Tudor’a tepki gösterdi.

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