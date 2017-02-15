‘Karabükspor başkanının öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz’ diyen Nazifoğlu: Düşmanlık yaratacak sözler kullandı

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın Igor Tudor’a teklif götürmesini etik bulmayan Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un ‘Galatasaray düşmanlığı yaratacak’ ifadeler kullandığını savundu.

‘Kontratlar karşılıklı yapılır’

GSTV canlı yayınına katılan Nazifoğlu, Tudor transferinin perde arkasını şu sözlerle aktardı: “Sportif AŞ ve yönetimde teknik direktör konusu konuşuldu. Riekerink ile yolların ayrılmasına karar kılındı. Igor Tudor’un sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Konuyu başkanımızın önünü getirdik; yönetim kurulu da kabul etti. Gönül ister ki böyle bir durumda olunmasın ama kontratlar karşılıklı yapılır.”

‘Ağır kelimeler kullandı’

“Galatasaray yönetimi de Igor Tudor da ahlaki çöküntü içinde, bunun adı ihanet” diyen Karabükspor Başkanı Tankut’un ‘öfkesini’ bir yere kadar anlayabileceklerini ifade eden Nazifoğlu, şöyle devam etti: “Ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. Hatta Anadolu takımlarına yapılan darbe olarak niteledi. Galatasaray düşmanlığı yaratacak sözler kullandı. Buna gerek yoktu. Bizde de böyle kontratları olan futbolcular var. Çıkış maddelerine uyan paralar getirdiklerinde giderler. Bizim aklımıza ise bu sözler gelmez.”

‘Allah oyuncularımıza kolaylık versin’

Hırvat teknik direktörün karşı tarafı etkileyen bir kişiliğinin olduğunu dile getiren Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, “Otoriter biri. Allah bizim oyuncularımıza kolaylık versin. Her şey deha güzel gidecek; hocanın oyuncularla olan alışverişini güzel gördüm” diye konuştu.