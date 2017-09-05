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Karabükspor başkanı ‘farklı baktı’: Kuraldan rahatsız olanlar 25 Türk oyuncuyu kullanabilir

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Süper Lig’de yabancı futbolcu kuralıyla ilgili tartışmaya Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut da katıldı.

Fotoğraf: kardemirkarabukspor.org.tr

TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

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Yabancı kuralına yüksek sesle ilk itiraz NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den gelmiş, Başbakan Binali Yıldırım ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da uygulamayı eleştirmişti.

Habertürk gazetesi, TFF’nin bu gelişmeler üzerine yabancı kuralında değişikliğe gitmek için harekete geçtiğini öne sürmüştü.

‘Altyapılara yatırım yapıp üretim sağlamalıyız’

Lig Radyo yayınına katılan Tankut, kural değişikliğine karşı olduklarını söyledi.

Tartışmayı ‘gereksiz’ bulduğunu belirten Tankut, “Bu kuraldan rahatsız olanlar 25 Türk oyuncuyu kullanabilir. Bunu tartışmak yerine asıl soruna odaklanmalıyız. Asıl sorundan uzaklaşıyoruz çünkü. Altyapılara yatırım yapıp üretim sağlamalıyız. Biz Karabükspor olarak mevcut yabancı kuralını savunacağız” dedi.

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