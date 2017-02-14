Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karabükspor Başkanı ‘etik bulmadı’: Galatasaray yönetimi de Igor Tudor da ahlaki çöküntü içinde, bunun adı ihanet 

Teknik direktör Jan Olde Riekerink’le yolları ayıracağı konuşulan Galatasaray’ın takımın başına getirmek istediği Igor Tudor’un çalıştırdığı Karabükspor’un başkanı Ferudun Tankut, “Bize ne Galatasaray’dan ne de hocamızdan herhangi bir şey gelmedi. Haberleri tamamen basından alıyoruz” dedi.

‘Bunun adı ihanet’

DHA’nın haberine göre, sarı-kırmızılı ekibin Tudor’a teklif götürmesini etik bulmadığını dile getiren Tankut, şunları söyledi: “Tudor da böyle bir hareket içerisinde bulunursa onun için de etik olmaz. Resmen ihanet bunun adı. Antalya maçı öncesinde bombalandık. Igor bundan sonra beni ararsa da açmam telefonu. B planımız yoktu, çünkü beklediğimiz bir durum değildi. Kesinlikle tasvip etmiyorum, Galatasaray Yönetimi yaptığı bu davranış ile uzun yıllar töhmet altında kalacaktır.”

‘Hoca da Galatasaray yönetimi de ahlaki çöküntü içinde’

“Tüm Anadolu takımlarına karşı yapılan ahlaksız bir durum var ortada” diyen Karabükspor Başkanı, şöyle devam etti: “Bizi arayan olmadı, ilgili yerlere başvuracağım, TFF’ye başvuracağım. Bu şekildeki görüşmeler Anadolu takımına yapılan bir haksızlık olur. Bizim başarımızı gölgelemeye çalışılan hareketler olarak değerlendiririz. Bu Anadolu takımı olarak bize yapılan bir haksızlıktır. Hoca da Galatasaray yönetimi de ahlaki çöküntü içinde.”

 

 

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Şubat 2017

1- Başbakan Yıldırım, ‘Hayır’cılar kokteyline IŞİD’i de ekledi

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C’nin ardından IŞİD’in de ‘Hayır’ dediğini öne sürdü.

Rapor: TSK’nın önündeki tehlike IŞİD’le El Bab’da şehir savaşı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediği El Bab’da çatışmaların kent savaşına dönebileceği riskine dikkat çekilirken, TSK’nın kentin hemen güneyinde bulunan Suriye hükümetini destekleyen güçlerle de karşılaşabileceği vurgulandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...