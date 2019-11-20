Karabük Üniversitesi’nden ‘kişiye özel’ araştırma görevlisi kadrosu

Karabük Üniversitesi rektörlüğü, tarih bölümünde ‘Balkanlar’da madencilik üzerine çalışıyor olmak’ gibi sıradışı bir şart getirerek ‘kişiye özel’ denebilecek araştırma görevlisi ilanı verdi.
Üniversitenin resmi internet sitesinde yayınlanan araştırma görevlisi ilanında Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yer alan tarih bölümüne alınacak kişi için ‘tarih bölümü lisans mezunu olup Yeniçağ Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak ve Balkanlar’da madencilik üzerine çalışıyor olmak’ şartı getirildi.
İlan sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Aranan şartların önceden belirlenmiş bir kişi için özel olarak hazırlandığını söyleyen vatandaşlar ‘Doğrudan isim yazsaydınız keşke’ diye tepki gösterdi.