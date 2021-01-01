‘Kara para’dan aranan Korkmaz’ın havalimanındaki görüntüleri çıktı

SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Korkmaz, hakkında 29 Aralık’ta başlatılan soruşturmadan önce, 5 Aralık’ta eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmış.

İstanbul başsavcılığı tarafından, Korkmaz’ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında ‘kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı.

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Dört ilde düzenlenen operasyonlarda 10’u gözaltına alınırken, Korkmaz’ın da aralarında olduğu sekiz kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Sezgin Baran Korkmaz’ın karısı ile 5 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.