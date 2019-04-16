Kara Kuvvetleri’ne ‘FETÖ’ operasyonu: 30 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltı kararı çıkarılan 48 kişiden 30’u gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığının açıklamasına göre gözaltı kararı çıkarılan 48 şüphelinin 26’sı muvazzaf. Şüphelilerden biri albay, ikisi binbaşı, beşi yüzbaşı, 37’si üsteğmen, ikisi teğmen, biri de ‘mahrem imam.’
Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’yla yürütülen ortak çalışma sonucu karargahta görevli bazı askerlerin, ‘FETÖ’nün mahrem imamları’yla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edildiği belirtildi.
Ankara polisi, 30 kişiyi gözaltına alırken diğer şüpheliler aranıyor.