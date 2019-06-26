Kara Harp Okulu davasında 47 müebbet, 45 beraat

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karışmaktan yargılanan Kara Harp Okulu komutanı, kurmayları ve askeri öğrencilerinin yargılandığı davada toplam 47 sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 45 askeri öğrenci, beraat etti.

Fotoğraf: Kara Harp Okulu Komutanlığı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin beşi firari 307 kişinin yargılandığı davada mahkeme, aralarında dönemin okul komutanı eski Tuğgeneral Kerim Acar’ın da bulunduğu 19 sanığa ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

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Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki salonda görülen duruşmada mahkeme, sanıklar Abdullah Ender Taşdemir, Ahmet Tufan, Ahmet Önder Biberoğlu, Ali Demir, Ali Emre Buğurcu, Ali Tolga Sıçrar, Devrim Çamur, Erkan Peker, Eser Coşar, Hasan Hüseyin Eçik, Kerim Acar, Mustafa Yıldırım, Nadir Özsoy, Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Sadık Çam, Vedat Tecer, Zafer Alkurt hakkında ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, bu sanıklardan Ali Tolga Sıçrar, Ahmet Tufan, Eser Coşar ve Hasan Hüseyin Eçik’e ayrıca ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan onsekizer yıl, Ali Emre Buğurcu, Mustafa Yıldırım, Sadık Çam’ın ise yirmiyedişer yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanıklar Adnan Mumcu, Ahmet Kurtay, Akif Karabıyık, Ali Aktaş, Ali Eker, Ali Şen, Atilla Kahraman, Çüneyt Kılıç, Emrah Akdeniz, Erdoğan Güçlü, Gökhan Çakır, Hasan Yalaza, Mehmet Beler, Mehmet Fatih Çankal, Mehmet Fatih Göktaş, Miraç Karakuş, Mustafa Çelik, Mustafa Çetiner, Mustafa Erol, Mümin Haliloğlu, Ömer Faruk Tanırgan, Rahman Memişoğlu, Ramazan Türker, Sabri Karaağaç, Safa Özkan, Serhat Ekemen, Veysal Kör, Yavuz Selim Özzengin hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezalarını müebbete çevirdi.

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Mahkeme, 67 sanığın ‘darbe girişimine yardım etmek’ suçundan onbeşer yıl hapis cezasına çarptırılmasına, bu sanıklardan tutuksuz olanlar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. 43 sanık hakkında aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, bu sanıklardan tutuklu bulunanlardan ikisinin tahliyesine, adli kontrol hükümleri ile daha önce tahliye edilenlerin, adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

‘Sanıkların kaçınılmaz bir hataya düştükleri kabul edilerek…’

Mahkeme heyeti, 45 Kara Harp Okulu öğrencisi sanığın, eylemlerinin bütün halinde ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçuna vücut verdiğine kanaat getirdi. Buna karşılık, mahkeme kararında, “ancak sanıkların olay gecesi askeri öğrenci konumunda bulunmaları, yaşanan olayları anlama, değerlendirme ve buna karşı karar alma hususundaki tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri değerlendirilerek, sanıkların işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri kabul edilerek” denilip, bu sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Ayrıca bu sanıkların tamamı hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasından da beraat kararı çıktı.

Mahkeme, aralarında öğrenci ve astsubay rütbesinde sanıkların bulunduğu 37 sanık hakkında da ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan beraat kararı verirken, bu sanıklardan otuzdördüne ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan altı yıl üçer ay, üç sanık için ise yedi yıl altışar ay hapis cezası verdi. 49 sanığın tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, firari ve ifadeleri tamamlanmayan toplam 19 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.