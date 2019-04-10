Kara deliğin fotoğrafı çekildi: Bilim tarihinde dönüm noktası

Bilim insanları imkansızı başararak kara deliğin görüntülerini elde etti.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012’de bir süper kütleli kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’yla (EHT) tarihte ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çekti.

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EHT projesi kapsamında dünyanın farklı noktalarında kurulan dev boyutlardaki sekiz radyo teleskobundan eş zamanlı elde edilen verilerle alınan görüntüler ‘çığır açıcı’ olarak nitelendirildi.

200 kişilik projenin sonuçları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Brüksel’de Türkiye saatiyle 16.00’da düzenlediği basın toplantısıyla açıklandı. AB Komisyonu Araştırma, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Carlos Moedas, bilim tarihinin ‘bu görüntü öncesi ve sonrası’ olarak ikiye ayrılacağını söyledi.

Bilim insanlarının ‘canavar’ diye isimlendirdikleri süper kütleli kara delik, dünyaya 53 milyon ışık yılı uzakta bulunan Virgo galaksi kümesindeki M87 galaksisinde bulunuyor. Kara delik 40 milyar kilometre büyüklüğünde. Yani dünyadan 3.3 milyon kat daha büyük.

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Projenin fikir sahibi Prof. Heino Falcke, ‘kara deliğin kütlesinin Güneş’ten 6.5 milyar kat daha fazla olduğunu’ belirtti.

Fotoğrafta tam yuvarlak şeklindeki kara deliğin etrafında yoğun parlaklığıyla dikkat çeken bir ‘ateş çemberi’ görünüyor. Falcke, bu halenin kara deliğe düşen kızgın gazlardan kaynaklandığını açıkladı.

Projede yer alan Dr. Ziri Younsi, ‘elde edilen görüntülerin teorik hesaplamalarla benzerliğinin dikkat çekici’ olduğunu belirterek, “Şu ana kadar Einstein’ın yine haklı çıktığını görüyoruz” dedi.

