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Yaramazlara biraz batar!

Kara Cuma’ya alternatif olarak Yeşil Cuma etkinliği düzenlediler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki çevreciler, dünyanın dört bir yanında alışveriş çılgınlığı yaşanan ‘Kara Cuma’ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için ‘Yeşil Cuma’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kitap ve oyuncak takası yapılırken, ‘Daha az tüket. Değerlendir tamir et, takas et’ ana teması vurgulandı.

Fotoğraf: DHA

Kara Cuma nedeniyle satışlar sürerken aşırı tüketime karşı gruplar alternatif girişimlere yöneldi. Tüketim kültürünün çevreyi olumsuz etkilediğini ve tüketim alışkanlıklarının bu şekilde artmasının çevreyi de tüketeceğini savunan Ege Edman (14) ve arkadaşları tarafından organize edilen etkinliğin adresi semt pazarı alanıydı.

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Stantlarda, okudukları kitapları ve bir zamanlar kullandıkları oyuncakları yeni sahipleriyle buluşturan çocuk ve gençler, iklim için gereksiz tüketimin durdurulması gerektiğine dikkat çekti.

Edman şunları söyledi: “Sadece indirimde olduğu için para verip gereksiz eşyaları almaktansa, para vermeden ve karbon ayak izimizi azaltmak için eşya takası yapıyoruz. Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 10 kişi olarak düzenledik etkinliği. Biz bugün ‘Kara Cuma’ değil, ‘Yeşil Cuma’ diyoruz. Ne kadar çok tüketirsek geleceğimizden o kadar çok gidiyor.”

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