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Yaramazlara biraz batar!

Kara bitti denize geçtiler: Bodrum’da sekiz kurşunla öldürülen yunus karaya vurdu

 

Sekiz kurşunla vurularak öldürülen yunus Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya vurdu.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre dün saat 20.00 sıralarında dalgalarla sürüklenen ölü yunus, Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde kıyıya vurdu.

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Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 120 kilo ağırlığındaki yunusun kafasına ve vücuduna sekiz el ateş edildiği görüldü. Ayrıca, karnında da derin kesik izlerine rastlandı.

29 yaşındaki balıkça Mert Sertkaya, “Sahilde balık avlarken, yunusun karaya yaklaştığını gördük. Arkadaşlarımla denize girerek yunusu karaya çektik ancak öleli çok olmuş. Bunu yapan insan olamaz. Bodrum belediyesi ekiplerine haber verdik” dedi.

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İhbarla sahile gelen zabıta ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yunusu alıp gömmek üzere götürdü.

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