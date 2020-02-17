‘Kar yılı değil, ar yılı’ denmişti: Üç kamu bankasının karı yüzde 30 düştü

Üç kamu bankasının net karı 2019’da ortalama yüzde 30’a yakın oranda düşerken, verilen krediler yüzde 20’ye yakın arttı.

Vakıfbank ve Halkbank bilançolarını cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdi. Ziraat Bankası’nın bilançosu da 12 Şubat günü yayınlanmıştı.

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Buna göre, Vakıfbank’ın net kârı 2019’da yüzde 32.5 düşüşle 2.8 milyar lira olurken, kredileri yüzde 25.7 artışla 292.1 milyar liraya çıktı. Bankanın net komisyon ve ücret gelirleri yüzde 73.5 artışla 4 milyar liraya, net faiz gelirleri yüzde 20.1 artışla 13 milyar liraya yükseldi.

Halkbank’ın net kârı 2019’da yüzde 31.8 düşüşle 1.7 milyar lira olurken, kredileri yüzde 19.4 artışla 309.2 milyar lira oldu. Bankanın komisyon ve ücret gelirleri yüzde 42.5 artışla 2.8 milyar lira, net faiz gelirleri ise yüzde 31.3 artışla 10.6 milyar lira oldu.

Ziraat Bankası’nın net kârı ise geçen sene yüzde 22.3 düşüşle 6.19 milyar lira oldu. Krediler yüzde 18 artışla 448 milyar liraya ulaştı. Ziraat Bankası’nın mevduatları da geçen sene yüzde 35 artışla 447.25 milyar liraya çıktı.

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‘Kar yılı değil, ar yılı’

2019’daki kredi genişlemesinde büyük payı olan kamu bankalarından Halkbank, bu seneyi ‘kar yılı değil, ar yılı’ olarak adlandırdıklarını açıklamıştı. Kamu bankaları yöneticileri de büyümeye destek vermek için ‘karlılığın bir yana bırakıldığını’ ifade etmişti.