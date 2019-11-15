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Yaramazlara biraz batar!

‘Kar yılı değil, ar yılı’ denmişti: Halkbank’ın ticari zararı sekiz kattan fazla arttı

Halkbank’ın üçüncü çeyrek net karı, net gelir kalemlerindeki güçlü büyümelere karşılık ticari zarardaki artışın etkisiyle geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 308.3 milyon liraya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Bankadan dün akşam KAP’a gönderilen solo mali tablolara göre net faiz geliri yıllık bazda yaklaşık yüzde 41 artışla 2.82 milyar liraya ulaşırken, net ücret komisyon gelirleri de yüzde 49 artarak 713.2 milyon liraya çıktı.

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Bankanın üçüncü çeyrek sonunda kredileri de 2018 sonuna göre yüzde 17.5 artarak 364.8 milyara yükseldi.

Halkbank’ın geçen sene üçüncü çeyrekteki 99 milyon lira tutarındaki ticari zararı ise bu sene üçüncü çeyrekte 845.7 milyon liraya çıktı.

‘Swap maliyetleri’

TEB Yatırım’ın notunda bankanın yüksek komisyon büyüme oranlarının dikkat çekici olduğu belirtilerek, “Swap maliyetleri ve alım satım karlarıyla artan efektif vergi gideri net karın üzerinde baskı yaratmıştır” dendi.

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Bankanın toplam mevduatları 2018 sonuna göre yüzde 14 artışla 284 milyar liraya çıkarken toplam aktif büyüklüğü de 443.5 milyar lira olarak kaydedildi.

‘Kar yılı değil, ar yılı’

2019’daki kredi genişlemesinde büyük payı olan kamu bankalarından Halkbank, bu seneyi ‘kar yılı değil, ar yılı’ olarak adlandırdıklarını açıklamıştı. Kamu bankaları yöneticileri de büyümeye destek vermek için ‘karlılığın bir yana bırakıldığını’ ifade etmişti.

Diğer kamu bankalarından Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.2, Vakıfbank’ın da aynı dönemde net karı yüzde 48.9 azalmıştı.

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