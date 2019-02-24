Kar uçak trafiğini vurdu: İstanbul’dan 66 sefer iptal

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY), Atatürk Havalimanı’ndan 66 seferi iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici ‘De-Icing‘ işlemi uygulandığı için iptallerin yanı sıra uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise hava ulaşımı ise sorunsuz yapılıyor.

Reklam

Hava sıcaklığının iyice alt limitlere düşmesi nedeniyle uçak gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına ‘De-Icing‘ uygulanıyor. Bu da fazladan zaman kaybına neden oluyor.