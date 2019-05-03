Kar leoparının sıçrayışıyla gelen enstantane…

ABD’nin Montana eyaletindeki Glacier Ulusal Park’ın sakinlerinden olan kar leoparı Mystique (Mistik) ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği hayvanlardan biri.

Fotoğraf: Daily Mail

Mystique’in ilgi odağı olmasının nedenlerinin başında nesli tükenmekte olan türlerden birinin mensubu olması geliyor. Bir diğer neden ise güzel bir hayvan olması ve ‘şekilden şekile girerek’ ziyaretçilerini karşılaması. Sağa sola sıçrayarak akrobasideki hünerlerini sergileyen Mystique bu sayede popülaritesini her geçen gün artırıyor.

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Kar leoparlarının sayısının artırılması için uygulanan üreme programı kapsamında dünyaya gelen Mystique’in ‘hareketli anlarından’ birkaçı ABD’li fotoğrafçı Ron Conigiloro’nun objektifine yansıdı. Conigiloro, “O çok güzel bir hayvan ve bakıcıları ona krallar gibi bakıyor. Haliyle o da son derece mutlu bir şekilde poz veriyor. Sıçradığı an süper bir enstantane oldu” dedi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın verilerine göre sayıları dört bine kadar düşen kar leoparlarının yaşadığı dağlık alanların üçte birinden fazlası, iklim değişikliği nedeniyle onlar için yaşanılmaz hale gelecek.

İklim değişikliğinin yanı sıra insanların onların yaşam alanlarına göz dikmesi ve avcıların hedefi olmaları da sayılarının azalmasına neden oluyor.

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‘Kar parsı’ olarak da bilinen kar leoparları ağırlıklı olarak Güney ve Orta Asya Dağları’nda yaşıyor.