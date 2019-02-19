Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kar İstanbul’u haftasonu vuracak: Sıcaklık yurtta 10 derece düşüyor

Türkiye’de dünden bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren etkisini kaybediyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağmur başlıyor ve tüm bölgelerde sıcaklık düşüyor.

Reklam

Cumartesi Marmara Bölgesi, Ege’nin doğusu, İç Anadolu’nun batısı ve Doğu Anadolu’da kar yağışı var. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere tüm bölgeler yağmurlu.

Yurt çapında hafta sonu sıcaklıklar sekiz ila 10 derece düşecek.

Reklam

Sıcaklık İstanbul’da gündüz üç, gece sıfır, Ankara’da gündüz dört gece sıfır. İzmir’de gündüz 10, gece üç dereceye kadar inecek.

SON HABERLER

TÜRGEV ve Ensar, Muhammed Ali’nin çiftliğini satın aldı

Yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın New York merkezli ortak kuruluşu Turken Vakfı, efsanevi ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali’ye ait çiftliği 2.5 milyon dolara satın aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...