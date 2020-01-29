Kar altındaki Hakkari’de 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü, kar altındaki Hakkari’deki buz sarkıtları fotoğraf çekmek için güzel bir manzara oluşturuyor. Tabii, kırılıp düşme riski nedeniyle tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ancak, özellikle tarihi yapılarda oluşan sarkıtlar korkudan önce ‘görsel şölen’ etkisi yaratıyor.

Fotoğraflar: DHA

Yüksekova ilçesindeki İhsaniye Camisi’nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki sarkıtlar çok sayıda evin karlar altında kaldığı, köy yollarının kapandığı kentin ‘buz tuttuğunun’ somut göstergesi.

Reklam

Çatıdan sarkan ve neredeyse yere değen buz kütleleri camiyi süslüyor. Metrelerce uzunluktaki sarkıtları görenler hayrete düşüyor ve cep telefonlarıyla caminin fotoğrafını çekiyor. Her ne kadar manzara şaşırtıcı ve etkileyici olsa da görevliler halkı çok yaklaşmamaları, parça kopup düşebileceği konusunda uyarıyor!