Kaptan denize düştü; bot 45 dakika denizde dönüp durdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Göltürkbükü sahilinde, dün akşam, lüks yatlara ait iki zodyak bot çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı denize düştü. Çalışmaya devam eden ve içinde kimse bulunmayan bot ise 45 dakika süreyle kontrolsüz şekilde denizde seyretti.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 60 yat ve 40’a yakın zodyak botun sürekli hareket halinde olduğu sahilde çarpışmanın etkisi ile denize düşen kaptan T.K. (39) etraftaki yatların kaptanları tarafından denizden çıkarılarak başka bir bota alındı. Kaptansız kalan ve çalışmaya devam eden zodyak bot yatların ortasında sahile yakın yerde yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı.

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Bu durum çevredekileri korkuturken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı. Zodyak bot, daha sonra yanına yaklaşarak çarpan bir balıkçı teknesinden atılan halatın pervanesine dolanması sonucu durdurulabildi.

Kaptan T.K., pervane dolanan halat temizlendikten sonra botuna binip yatına döndü. Sahil Güvenlik, olayla ilgili soruşturma başlattı.