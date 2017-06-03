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Kaptan Batalla ‘gemisini kurtardı’: Trabzonspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Bursaspor ligde kaldı 


Ligin son haftasında Trabzon deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan Bursaspor kümede kaldı. Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından Süper Lig’e veda eden üçüncü takım Rizespor oldu.

Fotoğraf: twitter.com/BursasporSk

Son haftaya 35 puanla 15’inci sırada giren yeşil beyazlılar, Trabzon’da puan kaybetmesi ve 33 puanlı Rizespor’un Alanyaspor’u mağlup etmesi halinde küme düşecekti.

Medical Park Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 56’ncı dakikasında Hugo Rodellega’nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Bursaspor, beş dakika sonra Jorquera’yla eşitliği yakaladı.

Yeşil-beyazlıların Arjantinli kaptanı Pablo Batalla, 70’inci dakikada gelişen kontratakta yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 38’e yükselten Bursaspor sezonu 15’inci sırada tamamlarken, Alanya karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet Rizespor’u kümede tutmaya yetmedi.

Trabzonspor galibiyetiyle ligde kalan yeşil-beyazlı takımda birçok futbolcu bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

 

 

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