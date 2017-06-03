Kaptan Batalla ‘gemisini kurtardı’: Trabzonspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Bursaspor ligde kaldı 

Ligin son haftasında Trabzon deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan Bursaspor kümede kaldı. Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından Süper Lig’e veda eden üçüncü takım Rizespor oldu.
Son haftaya 35 puanla 15’inci sırada giren yeşil beyazlılar, Trabzon’da puan kaybetmesi ve 33 puanlı Rizespor’un Alanyaspor’u mağlup etmesi halinde küme düşecekti.
Medical Park Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelenin 56’ncı dakikasında Hugo Rodellega’nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Bursaspor, beş dakika sonra Jorquera’yla eşitliği yakaladı.
Yeşil-beyazlıların Arjantinli kaptanı Pablo Batalla, 70’inci dakikada gelişen kontratakta yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla puanını 38’e yükselten Bursaspor sezonu 15’inci sırada tamamlarken, Alanya karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet Rizespor’u kümede tutmaya yetmedi.
Trabzonspor galibiyetiyle ligde kalan yeşil-beyazlı takımda birçok futbolcu bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.