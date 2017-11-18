Kaplumbağaları ters çevirenlere inat: Doğasever çiftçinin ‘kaplumbağa evi’

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaplumbağaları ölmeleri için ters çevirenlere kızan çiftçi Bekir Baykara, kaplumbağa şeklinde ev yaptı.

İki yıl önce ölen Baykara’nın eşi Zeynep Baykara ve kızı Rahşan Sakarya, 55 metrekare olan iki oda ve bir salon şeklindeki ‘kaplumbağa ev’de yazları kalıyor.

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Baykara’nın kızı Rahşan Sakarya, babasının 1988’de evi yapmaya başladığını ve 1997 yılında bitirdiğini söyledi.

‘Beş sene uğraştım’

Babasının tam bir doğasever olduğunu ve hayvanlara eziyet edenlere inat olsun diyerek kaplumbağa evi yaptığını belirten Sakarya, şöyle devam etti: “Kaplumbağalar sebze bahçelerine girip zarar veriyor diye halkımız kaplumbağaları ters çevirirmiş. Babam buna çok üzülürdü. ‘Yapmayın, etmeyin’ derdi. Kendince kaplumbağaları ters çeviren insanlara protesto amaçlı ve üzüldüğü için bu evi yaptı. Babam hayvanları, doğayı çok severdi.”

Baykara’nın eşi 73 yaşındaki Zeynep Baykara ise başta evin yapılmasını istemediğini ve eşinin inşaata başlamaması için beş sene uğraştığını aktardı.

‘Ben bunu yapacağım, millet ibret alsın’

Baykara şöyle devam etti: “Buraya dünyanın parasını harcayıp, masraf etti. ‘Sen sus, sonunda meşhur olacağım. Benim yaptıklarımı gelip çekecekler’ diyordu. Ama göremedi. ‘Ben ölürsem sana gelirler, seni çekerler’ demişti. Dediği gibi oldu. ‘Yapacağım’ dedi, yaptı. Burayı çok seviyordu. İzmir’e gidip gezelim derdim. ‘Yok yok benim denizim, plajım burası’ derdi. Burada çamın altında akşama kadar otururdu. Sonradan kaplumbağa evi ben de sevdim. Hayvanları çok severdi. Ufacık bir karıncanın ölmesini bile istemezdi. ‘Hayvanlara eziyet ediyorlar’ diyordu. ‘Ben bunu yapacağım, millet ibret alsın’ dedi. İnsanlar kaplumbağa evi görünce şaşırıyor. Yakın köylerden kaplumbağa eve bakmaya geliyorlar.”