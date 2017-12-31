Kaplanoğlu ‘tokalaşma krizi’nden sonraki galayı anlattı: İktidar bana yakın durdu

‘Altın Koza’ olarak da bilinen Uluslararası Adana Film Festivali’nin sunucusu Meltem Cumbul’un elini sıkmadığı yönetmen Semih Kaplanoğlu, ‘Ak Saray‘da yapılan gala için “Benden çok, iktidar bana yakın durdu” dedi.

Kaplanoğlu, ‘Buğday’ filmiyle ‘Altın Koza’ olarak da bilinen Uluslararası Adana Film Festivali’nin ‘FİLM-YÖN en iyi yönetmen’ ödülünün sahibi olmuştu.

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Törenin sunucusu Cumbul, ödülü için sahneye çıkan Kaplanoğlu’nun uzattığı ele karşılık vermemişti. ‘Buğday’ filminin galası, ‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayında yapılmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumbul’a isim vermeden yüklenmişti: “Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor.” ‘Benden çok, iktidar bana yakın durdu’

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Kaplanoğlu, ödül töreninden sonra kendisini Erdoğan’ın aradığını aktardı.

Kaplanoğlu şöyle devam etti: “Sağ olsun aradı ve ‘Üzüldüm. Neden bu şekilde davranılıyor?’ diyerek benimle dertleşti. Sonrasında, ‘Külliye’de senin filmini göstersek, gala gibi bir şey yapsak nasıl olur? Film ne zaman vizyona giriyor?’ diye sordu. Ben ‘Tabii ki olur, 24’ünde giriyor’ deyince orada­kilere seslenip ’23’ünde ne yapı­yoruz?’ diye sordu. O günün boş olduğu cevabını alınca, ‘Tamam o zaman, böyle bir şey yapalım. Zaten Külliye’nin salonunu tiyatro, sinema, müzik için yaptık. Bu tür şeyler için orayı kullanmayı düşü­nüyorduk. Bununla da başlamış oluruz’ dedi. ‘Olur, çok sevini­rim’ dedim ve böyle gerçekleşti.”

Cumhurbaşkanının teklifini tereddüt etmeden kabul ettiğini belirten Kaplanoğlu, “Benden çok, iktidar bana yakın durdu. Sonuçta onların teklifiydi. Ben de tabii ki Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın, bütün milletin sahibi olduğu Külliye’de böyle bir teklifte bulunmasını kabul ettim. Çünkü orası ona şahsi olarak ait değil, Türkiye Cumhuriyeti Cum­hurbaşkanlığı’nın mekânı. Cum­hurbaşkanı kim olursa olsun kabul ederdim. Ayrıca şahsi olarak da Türkiye’yi yönetişini takdir ettiğim ve beğendiğim birisi” diye konuştu.

‘Hayali bir şeyle kavga ediyor sanırım’

Cumbul’u ilk kez ödül töreninde gördüğünü belirten Kaplanoğlu, Cumbul için “Hayali bir şeyle kavga ediyor sanırım ama benimle alakası yok” dedi.

Kaplanoğlu, “İktidara yakın duruşunuzdan dolayı sizi eleştirenlere ne diyorsunuz?” sorusunu da yanıtladı: “Başka bir iktidarın yanında durdukları için öyle düşündüklerini düşünüyorum.”