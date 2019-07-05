Kaplan terbiyecisi kaplanları tarafından öldürüldü

Dünyanın en ünlü kaplan terbiyecilerinden biri olan Ettore Weber, İtalya’da, Bari yakınlarında, sirkte yapılacak gösteriye hazırlanırken kaplanları tarafından öldürüldü.

61 yaşındaki Weber, dün akşam, İtalya’nın en tanınmış sirki Circo Orfei’deki gösteri öncesinde dört kaplanıyla prova yaparken bir kaplan onu yere düşürdü diğer üçü ise üzerine çıktı ve pençe atmaya başladı.

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Weber, ellerinden bir şey gelmeyen sağlık görevlileri ve sirk çalışanlarının dehşetli bakışları arasında hayatını kaybetti. Bazı sirk eğitmenleri kaplanları onun bedeninden uzaklaştırmaya çalıştı ancak başaramadı.

Olay yerine çağrılan polis Weber’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Sirkte görevli herkes yasa boğulurken kaplanların ‘akıbeti’ konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

15 Haziran’dan beri Bari’de olan Circo Orfei 14 Temmuz’a kadar orada kalacak.