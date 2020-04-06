Kaplan Nadia bakıcısından virüs kaptı: Kuru öksürük ve iştahsızlığı var

New York’taki Bronx hayvanat bahçesinde Nadia isimli kaplan corona virüsü semptomarı gösterince test yapıldı, sonuç pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Dört yaşındaki Malezya kaplanının yanı sıra üç kaplan ve üç aslanın daha kuru öksürük semptomları göstermesinin ardından muayene yapıldı.

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Aralarında durumu en kötü olan Nadia’nın iştahsızlık belirtisi de gösterdiği için test yapıldığı, diğer hayvanlara anestezi uygulamamak için test yapmamaya karar verildiği açıklandı.

Nadia’nın virüsü henüz semptom göstermeyen bir Covid-19 hastası bakıcıdan kaptığı düşünülüyor.

Hayvanların gözlem altında tutulduğu, genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Hayvanat bahçesinin baş veterineri Paul Calle Nadia’nın durumunun dünyada bir ilk olduğunu açıkladı. “Bildiğimiz kadarıyla bir insandan virüs kapıp hastalanan ilk hayvan Nadia” diyen Calle elde ettikleri verileri diğer hayvanat bahçeleriyle de paylaşacaklarını bildirdi.

Daha önce de pozitif çıkan hayvanlar olmuştu

Belçika’da da bir kediye sahibinden virüs bulaşmış, hayvanda ishal, kusma gibi belirtiler olmuştu. Hong Kong’da da sahibi Covid-19 olan bir köpekte virüse rastlanmış ancak hayvanda hastalık belirtileri ortaya çıkmamıştı. Tebdir amaçlı karantinaya alınan hayvan test sonucu negatif olunca karantinadan çıkarılmış ve iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Sahibi otopsiyi reddettiği için kesin ölüm nedeni belirlenemezken, veterinerler 17 yaşındaki köpeğin karantinada yaşadığı strese bağlı olarak öldüğü sonucuna vardı.