Kaplan ‘C1’ beş ayda 1300 kilometre yol kat ederek kendine eş aradı!

Hindistan’ın batısındaki Maharaştra eyaletindeki barınağından çipli bir tasma takılarak bırakılan kaplan beş ayda 1300 kilometre yok kat etti. Bunun, ‘bir kaplanın bu süreçte Hindistan’da kat ettiği en uzun mesafe’ olduğu açıklandı.

Fotoğraf: BBC

Uzmanlar, ‘C1’ olarak adlandırılan 2.5 yaşındaki erkek kaplanın haziran ayında ‘Tipeşvar’ adlı 10 kaplana ev sahipliği yapan barınaktan ayrıldıktan sonra çiftliklerden, otoyollardan ve su yollarından geçip komşu eyalete ulaştığını açıklayarak, “Kendisi için av, eş veya yaşam alanı aradı” dedi.

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Barınağın sakinlerinden bir dişi kaplanın üç yavrusundan biri olduğunu belirten uzmanlar, tasması sayesinde onu adım adım izlediklerini söyledi.

Hindistan’ın dünya kaplan nüfusunun yüzde 70’ine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, “Son yıllarda sayılarında artış oldu ancak yaşam alanları daraldı. Biz bu tür çalışmalarla soruna çözüm getirmeyi ve kaplanların hareketlerini yakından izlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Kaplanın, beş aylık süre içinde bir kez ‘kazara‘ bir insanı yaraladığı belirtildi.