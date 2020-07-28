Kapkaç zanlısı parmağındaki yara bandından tespit edilerek yakalandı

Bursa’da, üç kadının telefonunu kapkaç yoluyla çalan şüpheli, parmağındaki yara bandından tespit edilerek yakalandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, farklı günlerde Yıldırım ilçesinde yaşayan Fatime O. ile Melek Ş.’ye ait cep telefonları kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

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Telefonları çalınan Suriye uyruklu iki kadının ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki 80 kamerayı inceledi.

Bir markete ait güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin parmağında yara bandı olduğunu tespit eden ekipler, Soğanlı Mahallesi’nde eşkale uyan Gökhan U.’yu (27) gözaltına aldı.

Parmağında yara olduğu belirlenen zanlı suçlarını kabul etti; benzer suçlardan 51 sabıkasının olduğu öğrenildi. Gökhan U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.