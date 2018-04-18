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Yaramazlara biraz batar!

‘Kapıyı açan’ Bahçeli’den ilk açıklama: 24 Haziran devasa seçime sahne olacak

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Seçimlerin erkene alınmasını öneren MHP lideri Devlet Bahçeli, kararın duyurulmasının ardından ilk kez konuştu: “24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır.”

Fotoğraf: DHA

Bahçeli önermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salı günkü grup konuşmasında 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını önermişti.

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Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da Beştepe’te bir araya gelmiş, görüşme yarım saat sürmüştü.

İki buçuk saat sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamıştı.

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‘Türk milletinin devasa seçimine sahne olacak’

‘Gelenekselleşen Twitter mesaisi’nde açıklamalarda bulunan Bahçeli, Erdoğan’la yaptığı görüşmede seçimlerin erkene alınması için fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Bahçeli şöyle devam etti: “Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur, olması gereken budur, Türkiye’nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur. 24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır.”

Bahçeli, sözlerini şöyle bitirdi: “Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

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