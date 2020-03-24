Kapısının önünde 5 metrelik piton buldu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın kapısının önünde 5 metre boyunda bir piton buldu.

Fotoraf: ABC

Eyalet sınırlarındaki yerleşim birimi Gold Coast’ta yaşayan kadının ağırlığı 80 kilonun üzerinde olan albino Burma pitonunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı ancak bir süre sonra sakinleşip yardım istedi.

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Kadının imdadına yetişen ‘yılan yakalayıcısı’ Tony Harrison, bu türün Avustralya’da beslenmesinin yasak olduğuna dikkat çekerek, “Vücudundaki yara izleri zor koşullarda yaşadığına işaret ediyor” dedi.

Önce her zaman olduğu gibi telefondaki sesin durumu abarttığını düşünen Harrison, “Ancak öyle değilmiş. 27 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa bu kadar büyük bir yılan görüyorum” diye konuştu. Harrison, pitonu oğluna gösterdikten sonra tarım ve balıkçılık bakanlığına teslim etti.

Pitonun ülkenin katı biyogüvenlik yasaları uyarınca büyük olasılıkla uyutulacağı belirtildi.

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Avustralya’da piton beslemenin cezası 130 bin 500 Avustralya doları (501 bin 580 lira).