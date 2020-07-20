Kapısını boyamak isteyen ev sahibine postacıdan not: Alttan ikinci sıradaki yeşil en iyisi

Britanya’nın Notthingham kentinde yaşayan bir kadın, sokak kapısının rengini değiştirmek isteyip kararsız kalınca, varolan siyah rengin üzerinde birkaç farklı ton denedi. Ona paket getiren postacı, hangi rengin güzel olacağı konusunda not bırakıp gitti.

Fotoğraflar: Twitter

Öğretmen Elizabeth Pocklington, geçen hafta salı günü eve döndüğünde, postacının yapıştırdığı notu buldu. Kendisine paket getirip evde olmayınca ikinci iletişim adresi olan komşusuna bıraktığını bildiren postacı kapıdaki renk denemelerini görünce bir de öneride bulunmuştu: “Alttan ikinci sıradaki yeşil en iyisi gibi görünüyor.”

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Postacı, mesajı gülücük işareti çizerek tamamlamıştı.

Siyah renge boyalı kapının yeni rengi konusunda terreddüt ettiklerini belirten Pocklington, postacının önerisi sayesinde kararlarını verdiklerini yazarak, Twitter hesabında mesajı paylaştı. Mesaj, 81 bini aşkın kez beğenildi. Yüzlerce kişi yorum yazdı.

Facebook’taki paylaşımın da etkileşim aldığını belirten Pocklington, “Sanırım aylarca evde kaldıktan sonra, salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde bu tarz yüzümüzü güldürecek şeylere ihtiyacımız var” dedi.

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Pocklington, yeşil renkli boyayı ısmarladıklarını, en kısa sürede kapının yeni rengine kavuşacağını söyledi.