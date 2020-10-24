Kapısı sıkışan NASA uzay aracı topladığı numuneleri kaybedebilir

Bilim insanları, Osirix-Rex uzay aracının, hafta içinde Bennu asteroitinden topladığı numunelerin, aracın kapasitesinden fazla olduğunu ve astereoit parçacıklarının dökülmeye başladığını söyledi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Dünya’ya gelen resimlerin, aracın numune kabının kapısına bir kayanın sıkıştığına işaret ettiğini duyurdu.
NASA’nın açıklamasında, kapıyı güvenli bir şekilde yerleştirme çalışmalarına başlandığı da belirtildi.
Bilim insanları, örneklerin, güneş sisteminin 4.5 milyar yıl önce nasıl oluştuğuna ışık tutacağına inanıyorlar.
Uzay aracı 2016’da fırlatıldı ve Mart 2021’de Dünya’ya dönüş yolculuğuna başlayacak. 2023 yılında Yerküre’ye varması bekleniyor.