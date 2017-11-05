Kapılar kitlendi: Fabrika sahibi işsizlikle tehdit ettiği işçileri zorla çalıştırdı

Şişecam’a taşeron üretim yapan Kluh Destek fabrikasında çalışmak istemeyen 150 işçinin üzerine kapıların kilitlendiği ve işçilerin zorla çalıştırıldığı bildirildi.

Evrensel’den Uğur Zengin’in haberine göre Türk-İş’e bağlı Çimse-İş sendikasının kendilerinden onay almadan toplu iş sözleşmesi imzaladığını belirten işçilerin eylemi sürüyor.

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Eylem sürerken 300’den fazla kişinin çalıştığı işyerinden 40 işçi, 3 Kasım sabahında tazminatsız işten atıldı.

Fabrikada bulunan 150 işçi ise arkadaşlarının işten atılması sonrası çalışmak istemedi. Ancak fabrika sahibinin işçilerin üzerine kapıyı kilitleyerek zorla çalıştırdığı öğrenildi.

İşçilerden üçünün sinir krizi geçirerek ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

‘İşsizlikle tehdit ediyorlar’

Bir işçi, fabrikada yaşanan durumu şöyle özetledi: “İçerideki arkadaşlarımız çalışmak istemiyor. Fabrikadan çıkmak istiyor. Yan yana gelmek, toplanmak istiyorlar dağıtılıyorlar. Paşabahçe’den getirilen kişilere iş öğretmelerini istiyorlar. Zorla çalıştırıyorlar. Bugün işi durdurursa işçiler geçen seferki gibi milyon dolarlık mal kaybedecekler. O yüzden bırakmıyorlar. Bir taraftan da işsizlikle tehdit ediyorlar. ‘Arkadaşlarınız kovuldu isterseniz siz de çıkabilirsiniz’ diyorlar.”

İşçiler kendilerinden habersiz sözleşme imzaladığını söyledikleri Çimse-İş sendikasına da tepkili: “Sendika sözleşme döneminde buraya geldiğinde ‘Siz muhatabımız değilsiniz’ dedi. Madem muhatabın değiliz niye bizi üye yaptın? Zaten sendikayı oluşturan biziz.”