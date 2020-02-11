Kapıkule Gümrük Kapısı’nda rekor: 2 ton 70 kilo marihuana ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda durdurulan TIR’da 2 ton 70 kilo marihuana ele geçirildi. Bunun, Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yapılan risk analizi sonucu, İtalya’dan Gürcistan’a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı TIR riskli bulundu.

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X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine narkotik dedektör köpeklerle araçta arama yapıldı. Köpeklerin bazı çuvallara tepki vermesinin ardından yapılan incelemede, 213 çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 2 ton 70 kilo marihuana bulundu.

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken TIR’ın yabancı uyruklu şoförü gözaltına alındı.

Bakan Pekcan Twitter’dan duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kilo ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda şüpheli bir TIR’da yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kilo uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu.”