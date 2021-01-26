Kapatılan Samanyolu TV’nin genel yayın yönetmeni Çalık’a ‘FETÖ üyeliği’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası

‘FETÖ’nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu TV’de genel yayın yönetmenliği yapan, aynı zamanda ‘FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul yapılanmasında ‘mahrem imam’ olduğu belirtilen tutuklu sanık Osman Çalık’a, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Osman Çalık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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Çalık savunmasında, ‘çocuğunun kalp hastası olduğunu ve eşinin çalışmadığını anlatarak, ailesine bakması ve mağduriyetinin giderilmesi için’ tahliye talebinde bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çalık’ın hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianamede neler var?

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çalık’ın, 5 Temmuz 2019’da sahte sürücü belgesiyle yakalandığı, haberleşme programı ByLock kullandığı, bu hesap üzerinden “Benim coco numaram…” şeklinde mesaj yazdığı ve yine, “Hocam size ulaşmaya çalışıyoruz. Kakao kapalı. Zehra Meral için yarın görüştürmeye gelebilir miyiz” şeklinde mesaj yazdığı anlatılmıştı.

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‘FETÖ‘nün sıklıkla kullandığı gizli haberleşme programlarından ‘Coco’ ve ‘Kakao’ isimli programları kullandığına değinilen iddianamede, Çalık’ın ‘FETÖ’ içinde ‘Vehbi’ kod adını kullandığı belirtilmişti. Ayrıca, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul yapılanmasından sorumlu olduğu, bu yapılanma içerisinde ‘öğretmen’, ‘müdür yardımcısı’ sıfatıyla ‘mahrem imam’ pozisyonunda faaliyetlerde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Çalık’ın Deniz Kuvvetleri yapılanması bünyesinde yer alan askerlere ilişkin bilgileri arşivleyerek örgüt bünyesinde askeri mahrem yapı bünyesinde ‘Bilgi Belge Mesulü’ olarak faaliyet gösterdiği de aktarılmıştı.