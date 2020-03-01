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Yaramazlara biraz batar!

Kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı’na geçişler açıldı

Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında 34 asker hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, uzun süredir Avrupa sınırlarını sığınmacıların geçişine kapatan Türkiye, geçişlere müdahale etmemeye başlamıştı. Türkiye’nin farklı noktalarından birçok kişi de Avrupa’ya kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışmıştı. Yunanistan, özellikle Edirne’deki sınır kapısından geçmek isteyenlere müdahalede bulunmuştu.

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Pazarkule Sınır Kapısı sabah saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapatılmış, karayolu kapatılmadan gelen son sığınmacı grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerlemişti. Yunanistan askerleri ise Kastanies Sınır Kapısı’nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce sığınmacı, tampon bölgede beklemişti.

Sınır kapısı yolu öğle saatlerinde açıldı. Jandarma ekipleri, bariyerleri kaldırarak gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede bekleyen göçmenler sınır kapısına doğru geçmeyi sürdürüyor.

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