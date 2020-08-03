Kapasitesinin üç katı dolan Şile otobüsündeki ‘fazla’ yolcuları polis indirdi

Sıcaktan bunalan İstanbullular denize girmek için Şile ilçesine akın etti. Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma araçları doldu taştı. Taşıyabileceği kapasitenin üç katı yolcu binen bir belediye otobüsünün şoförü yola çıkmayacağını söyledi. Ancak yolcular direndi. Yolcuları polis indirdi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam eve dönmek isteyenler Ayedaş İETT durağında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Saat 20:30’da hareket etmek üzere durağa giden İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü bir anda doldu.

Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen 200’ün üzerinde yolcuyla dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi.

ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu.

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Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale etti.

Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün virüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Yoğunluğun ilgili yerlere bildirildiğini söyleyen polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.