Kapasitesinin iki katı öğrenci taşıyan servis şoförüne 2 bin lira ceza

Adana’da 17 yolcu kapasiteli minibüste, 34 öğrenci taşıyan servis şoförüne 2 bin 211 lira para cezası kesildi. Servis aracı, 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Fotoğraf: DHA

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu’nda iki çocuğu öğrenim gören Z.E. (41), okul önünde servisten inen öğrencileri kayda alıp, tek tek saydı.

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17 yolcu kapasiteli servis aracından 34 öğrenci indiğini tespit eden Z.E. servis şoförüne, “Bu araçta bu kadar öğrenci taşınır mı” diyerek tepki gösterdi. Z.E. daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri okulun servis araçlarını denetledi.

İsmi açıklanmayan servis sürücüsüne büyükşehir belediye kanunu kapsamınd,a ‘ilgili belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesinden 2 bin 18 lira, ‘taşıma sınırı üzerinde yolcu almak’ maddesinden 85 lira, ‘araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek’ maddesi gereğince 108 lira olmak üzere toplam 2 bin 211 lira para cezası verildi.