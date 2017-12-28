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Yaramazlara biraz batar!

Kapanış partileriyle: Beyoğlu’nun sembol noktalarından ‘Machine’ veda ediyor

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Beyoğlu’nda 12 yıllık geçmişiyle gece hayatının sembol mekanlarından ‘Machine’, 5-6 Ocak tarihlerindeki veda partisiyle kapılarını kapatacağını duyurdu.

Fotoğraf: Facebook/MachineClub

Facebook hesabından bir açıklama yapan ‘Machine’, “Son yıllarda Beyoğlu’nun yaşadığı sorunlardan dolayı kaçmayıp müziğin, dansın gerçek yuvası olan Beyoğlu’na sahip çıktık. Yeniden düzelmeye başlayan evimizin bizi mutlu ettiğini fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi sizlere duyurmak isteriz” dedi.

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05 Ocak Cuma ve 06 Ocak Cumartesi günleri kapanış partileriyle veda edeceğini duyuran mekan, kapanış partilerinde Berlin’den iki DJ’in performans vereceğini aktardı.

“Dansla kalın, tekrar beraber olmak üzere” diyerek vedasını duyuran ‘Machine’, yılbaşı akşamı da açık.


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