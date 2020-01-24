Kapanan şirket sayısı yüzde 5, kurulan şirket sayısı yüzde 23 arttı

Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5, aynı dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 23.49 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘kurulan ve kapanan şirketler’ verilerini açıkladı.
Buna göre bir yılda;
*Kurulan şirket sayısı yüzde 23.49, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21.18 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6.12 azaldı.
*Kapanan şirket sayısı yüzde 5.04, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.36 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17.10 azaldı.
85 bin 263 şirket kuruldu
*Toplam 85 bin 263 şirket ve kooperatif kuruldu.
*Kurulan toplam 72 bin 641 limited şirket toplam sermayenin yüzde 72.12’sini, 11 bin 447 anonim şirket ise yüzde 27.88’ini oluşturuyor.
*Kurulan 1161 kooperatifin 468’i konut yapı kooperatifi, 188’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 162’si işletme kooperatifi olarak kuruldu.
*Kurulan şirketlerin 1480’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772’si gayrimenkul acenteleri, 646’sı lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.
*Yüzde 83.92’si limited şirket, yüzde 14.79’u anonim şirket, yüzde 1.30’u ise kooperatif.
*Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41.34’ü İstanbul, yüzde 10.06’sı Ankara, yüzde 6.75’i İzmir’de kurulurken, Tunceli’de şirket kurulmadı.