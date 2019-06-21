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Yaramazlara biraz batar!

Kapanan şirket sayısı geçen ay yüzde 20 arttı

Türkiye Odalar ve Borsala Birliği’nin (TOBB) açıklamasına göre geçen ay kapanan şirket sayısı yüzde 20 arttı.

Fotoğraf: Ekonomistler.org

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı yüzde 0,34 azalarak 6 bin 670 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,94 artarak 878 oldu.

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Nisan ayında açılan şirket sayısı 6 bin 693, kapanan şirket sayısı 726 olarak kayıtlara geçmişti.

Kapanan şirket sayısı yüzde 49 arttı

TOBB açıklamasına göre kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,56 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 49,07 arttı. 

Kurulan şirket sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,14 azalarak, 35 bin 392, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,37 artarak 4 bin 796 oldu.

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