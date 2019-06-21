Kapanan şirket sayısı geçen ay yüzde 20 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘millet itifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin büyük bir bölümü, komisyonların tamamı, başkanvekilliklerinin tamamı AK Partili. Zaten, bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü” dedi.