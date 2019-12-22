‘Kapalı’dan açık cezaevine geçmede ‘psikiyatri raporu’ şartı

Bir kapalı cezaevi yönetimi, bünyesinde bulunan hükümlünün açık cezaevine nakli için psikiyatri raporu istedi.

Fotoğraf: Reuters

BirGün’den İsmail Arı’nın haberinde, Adalet Bakanlığı’nın kapalıdan açık cezaevine geçişlerde psikiyatrik muayene şartını bildirdiği yazıyı cezaevine gönderdiği belirtildi.

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Bir cezaevinden devlet hastanesine gönderilen yazıda da bir hükümlünün ‘gerekli tetkik ve tedavisi için’ hastanenin ilgili kliniğine sevk edildiği kaydedildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Adı geçenin açık ceza infaz kurumuna sevki ve izin kullanım durumlarında çevresine zarar verme açısından yüksek risk taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için gerekli muayenenin yapılarak sonucunda düzenlenecek raporun kurum tabipliğine, tedavi sonucunda tedavi masrafları ile ilgili giderlerin Sağlık Bakanlığı bütçesinden konulacak ödenek ile karşılanmasının gereği arz ve rica olunur.”

‘Kurul belirlemeli’

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Onur Kurulu ve Adli Psikiyatri Çalışma Birimi üyesi Prof. Dr. Mustafa Sercan, kişinin tehlike durumunun, psikiyatristin de bulunduğu bir kurul tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Mustafa Sercan, “Açık cezaevine geçecek kişinin bir kişinin suça yatkınlığı için hem toplumsal hem de kriminal değerlendirme gerekir. Psikiyatrik değerlendirme tüm bunları yüzde 15’idir” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de şu yorumu yaptı: “Durumu kurtarmaya yönelik bir şey olmamalı ve daha kalıcı bir önlem alınmalı. Bir psikiyatrın, bir görüşme ile bir hükümlünün çevresine zarar verip vermeyeceğini tespit etmesi pek mümkün değil. Heyet raporu ve uzun izleme gerekli. Bir muayenede anlaşılabileceğini düşünmek doğru değil.”

Açık cezaevlerinin durumu, Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesinin ardından bir kez daha tartışma konusu olmuştu. Katil Özgür Arduç’un cinayetten birkaç gün önce açık cezaevinden izinli olarak ayrıldığı, cezaevine dönmediği için firari olarak aranan sürede cinayeti işlediği öğrenilmişti.