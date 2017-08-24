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Kapalıçarşı’da ‘vitrin’den satılan 78 parça tarihi eser bulundu

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Kapalıçarşı’da bir esnafın vitrininde tarihi eser satıldığı ihbarı doğru çıktı.

Fotoğraf: DHA

Polis 48 yaşındaki dükkan sahibi Y.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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DHA’da yer alan habere göre, operasyonda ‘Selçuklu figürleri bulunan kap’, ‘içi sır kaplı iki Bizans tabağı’, ‘üç bronz ağırlık’, ‘beş bronz süs iğnesi, ‘bronz heykel’, ‘üç bronz haç’, ‘bir bazalt taşı’, ‘bir amfora’, ‘Fenike, Roma ve Bizans dönemlerine ait 51 adet gözyaşı şişesi’, ‘çeşitli dönemlere ait on bronz sikke’ olmak üzere toplam 78 parça obje bulundu.

Eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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