Kapalıçarşı’da ‘vitrin’den satılan 78 parça tarihi eser bulundu

Diyarbakır başsavcılığı, HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlarından yeni bir fezleke hazırladı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen fezlekede, 28 Ağustos 2016 tarihinde HDP’nin merkez Sur ilçe teşkilatı tarafından olağan kongre düzenlendiği, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in de burada bir konuşma yaptığı […]