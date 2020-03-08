Kapalıçarşı’da 16 metrekare dükkan 11 milyon liradan açık artırmada

İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı’da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile açık artırmada satılacak işyerinin 1 metrekaresinin değeri yaklaşık 738 bin lira.

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40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkân, Keseciler Sokak’ta bulunan 60-62 numaralı dükkân Kapalıçarşı’nın işlek noktalarında yer alıyor.

Dükkanın tescilli eski eser kaydı bulunuyor

Satış ilanında verilen bilgiye göre, dükkânın içerisinde tescilli eski eser kaydı bulunduğu, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11 Kasım 2014 tarih ve 865 sayılı karar ile onaylanan projeye göre uygulama yapılacağı, yenileme kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtiliyor.