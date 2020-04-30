Kapalı olması gereken işyerine kumar baskını: Bir çift saklandığı duşakabinde yakalandı

Bursa’da, ‘corona‘ tedbirlerine rağmen açık olan ve kumar oynatılan işyerine yapılan baskında bir çift saklandıkları duşakabinde yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki işyerinin açılarak kumar oynandığını belirleyip harekete geçti.

Reklam

Adreslere düzenlenen baskında 40 kişi yakalandı. Çok sayıda fiş ve iskambil kağıdı ele geçirilen baskında, polisten kaçmaya çalışan bir kişi de mutfak lavabosunun altındaki dolapta yakalandı.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan dört kişiye toplam 4 bin 900 TL para cezası kesilirken, kumar oynatmak için yer temin eden dört kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 40 kişinin tamamına ise Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 126 bin lira para cezası kesildi.

