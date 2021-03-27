Kapalı kepenklerin ardındaki kaçak partiye katılanlara ceza

İstanbul’un Şişli ilçesinde kapalı olması gereken ünlü bir eğlence mekanındaki partiye baskın yapan polis 70 kişiye 222 bin 600 lira ceza yazdı.

Fotoğraf: DHA

Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak’ta bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 04.00 sıralarında adrese baskın yaptı.

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Gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin kapalı olduğu görülünce, polis kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı.

Bazı müşteriler polis ekiplerine direnince içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı. Gece kulübündeki 70 kişiye kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekana ise idari işlem yapıldı.

Öte yandan bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.