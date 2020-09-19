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Yaramazlara biraz batar!

Kapalı devre TV sistemiyle kumar oynayanlara baskın

Eskişehir’de, ‘kapalı devre televizyon sistemiyle’ kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince oluşturulan özel ekip, kumar suçunu önlemek ve Covid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla İstiklal Mahallesi’nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

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Tombala oynanan odaya kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu ve zanlıların kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairesinden izleyerek oyuna katıldığı anlaşıldı.

Ekiplerin geldiğini fark edip binanın bodrum katındaki başka bir apart daireye saklanan 45 kişi yakalandı.

Şüphelilere Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira, kumar oynamak suçundan da bin 225’er lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

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