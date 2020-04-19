İzmir’deki kapalı cezaevinde pozitif vaka: Aynı koğuştan 62 kişi izole edildi

İzmir başsavcılığı, Buca cezaevinde bir tutuklunun ‘corona‘ testinin pozitif çıktığını, aynı koğuşta hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlünün hastanelerde izole edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Açıklamada tutuklu H.A’.nın 13 Nisan’da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği belirtildi. Ayırca il sağlık müdürlüğüyle koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı da kaydedildi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 13 Nisan’da açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kapalı cezaevinde vaka görülmediğini söyleyen Gül 14 pozitif vakanın da tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.



