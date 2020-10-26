Kapalı alan tehlikesi: ‘Corona’, tedbir yoksa konuşurken 2-3 dakikada bulaşabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara, kapalı mekanda maske ve mesafe olmadan kapalı alandaki konuşma sırasında corona virüsünün 2-3 dakikada bulaşabildiğini söyledi.

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NTV’ye konuşan Bilim Kurulu üyesi, konuşma olmadan anlık olarak karşı karşıya gelindiğinde bunun risk yaratmasının söz konusu olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Kara, 1 metreden yakın konumda yüz yüze konuşmalarda, güneşli ve sıcaklığı belli derecenin üzerindeki havada virüsün 7-8 dakikada bulaşabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu üyesi sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapalı alanda bu süre 2 – 3 dakikaya düşebiliyor. Örneğin, yanınızdaki arkadaşınızla mesafeniz 3 metre ve hep maskesizdiniz, riskiniz mesafeye rağmen yine var. İtalya’da, İspanya’da, İngiltere’de vakalardaki artış çok hızlı ve katlanarak oldu. Böyle bir artış Türkiye’de de olacak olursa ve lokanta, restoran gibi alanlarda mesafeyi ayarlayamazsak mutlaka kısıtlamaların gelmesi gerekebilir.”