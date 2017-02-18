Kapadokya’da balon kazası: Bir turist yaşamını yitirdi

Kapadokya’da bu sabah meydana gelen balon kazasında bir turist yaşamını yitirdi.
Sıcak hava balonu 20 turistle birlikte sabahın erken saatlerinde Kapadokya turu için havalandı. Turu tamamlayan pilot, Göreme beldesindeki Karadağ bölgesine inişe geçti.
Yoculardan Jensen Benny Karl adlı Danimarkalı turist, hava koşullarının da etkisiyle sert iniş yapan balondaki tutunma yerlerini bıraktığı için sepetten düştü.
Başını kayaya çarpan ve vücudunda kırıklar oluşan 54 yaşındaki turist Özel Kapadokya Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.