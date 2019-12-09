Kapadokya, 2019’un başından bu yana 3 milyon 700 bine yakın turist ağırladı

Türkiye’nin en önemli kültür-turizm merkezlerinden Kapadokya’yı bu yılın başından bu yana 3 milyon 673 bin 381 turist ziyaret etti. Turist sayısı geçen yıla göre 928 bin 381 arttı.

Balondan Kapadokya manzarası izlemek turistlerin en sevdiği aktivitelerin başında geliyor. Fotoğraflar: DHA

Nevşehir valiliği, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni geçen yıl aynı dönemde 2 milyon 745 bin turistin ziyaret ettiğini duyurdu.