Kanyon AVM 11 Mayıs’ta faaliyete başlayacak

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Kanyon Alışveriş Merkezi 11 Mayıs itibariyle faaliyete başlıyor.

Fotoğraf: Arşiv

EİS Eczacıbaşı İlaç yüzde 50 ortak olduğu ve 20 Mart’ta corona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Kanyon Alışveriş Merkezi’nin kademeli olarak faaliyete başlamasına karar verildiğini duyurdu.

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Şirketten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şöyle dendi: “…(Kanyon AVM’nin) 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, Kanyon AVM’deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran’a kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği de ifade edildi.