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Yaramazlara biraz batar!

Kanye West ABD başkanlık seçimlerinde 60 bine yakın oy aldı: Oyunu kendisine verdi

Temmuz ayında ABD başkanlığına aday olduğunu açıklayan rapçi Kanye West 12 eyalette 60 bine yakın oy aldı.

Fotoğraf: Reuters

West 5 Temmuz’da, “Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz” notuyla başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

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Bazı eyaletlerde aday olabilmek için geç kalarak yalnızca 12 eyaletet oy pusulalarında yer alabilen West, başkanlık yarışında 60 bine yakın oy aldı.

En başarılı olduğu eyalet ise 10 binin üzerinde oy aldığı Tennessee oldu.

Twitter paylaşımında hayatında ilk kez oy verdiğini belirten West “Oyumu çok güvendiğim birine vereceğim… Kendime…” ifadelerini kullandı.

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Günün ilerleyen saatlerinde yenilgiyi kabul etmiş görünen West, “Kanye 2024” paylaşımıyla bir sonraki seçimlerde de aday olacağının sinyalini verdi.

Eşi Kim Kardashian ise Twitter paylaşımında takipçilerine “Ben oyu kullandım, ya siz” diye sordu ancak oyunu kime verdiğine dair bir şey söylemedi.

Kanye West ABD başkanlığına aday olduğunu açıkladı

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